Китай создаст "разделительную линию" на Эвересте из-за опасений попадания COVID-19 с Непала

Детали

Базовый лагерь Эвереста находится на непальской стороне, где сейчас фиксируют вспышку коронавируса. Правительство Непала, которому не хватало доходов от туризма, еще не отменило весенний сезон альпинизма, который действует, как правило, с апреля по начало июня до начала сезона дождей.

Было не сразу ясно, как линия будет закреплена на вершине, крошечной, опасной и негостеприимной территории размером “с обеденный стол”.

Как сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на главу спортивного бюро Тибета, небольшая группа тибетских гидов-альпинистов поднимется на Эверест и установит “разделительную линию” на вершине, чтобы остановить любые контакты между альпинистами с обеих сторон пика.

Как сообщает Xinhua, группа из 21 гражданина Китая направится на тибетскую сторону.

Государственное информационное агентство сообщило, что тибетские гиды установят разделительную линию перед своим прибытием, но не указывается, как эта линия будет выглядеть.

Также неясно, будут ли тибетские гиды проводить “разделение”, или они останутся в так называемой “зоне смерти”, где много жизней было потеряно из-за нехватки кислорода, чтобы удерживать линию.

Вершина 8848-метрового пика представляет собой небольшой снежный холм, на котором едва хватает места для полдюжины альпинистов и гидов одновременно.

Китай не позволил иностранным альпинистам совершать восхождения с тибетской стороны с момента вспышки нового коронавируса в прошлом году из-за опасений по поводу инфекции.

Туристам в живописном районе Эвереста в Тибете также запрещено посещать базовый лагерь на тибетской стороне.

Добавим

В воскресенье на материковом Китае было зарегистрировано 12 новых случаев COVID-19. Все они были связаны с путешественниками, которые прибыли из-за рубежа, — по сравнению с 7 случаями днем ​​ранее.

Непал сообщил о 9023 новых случаях заболевания в пятницу, что является наибольшим числом увеличение инфицированных в стране.