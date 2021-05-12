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Альпіністи та туристи: у закритому на локдаун Непалі застрягли 107 українців, у чотирьох - COVID-19

Київ • УНН

 • 20491 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. У зв'язку із призупиненням непальським урядом міжнародного авіасполучення, на сьогодні на території Непалу вимушено залишилися 107 громадян України. У чотирьох з них виявлено COVID-19. На сьогодні зовнішньополітичне відомство України опрацьовує можливість повернення громадян на репатріаційних рейсах іноземних держав, справа перебуває на контролі. Про це йдеться в коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка, який є в розпорядженні УНН.

Альпіністи та туристи: у закритому на локдаун Непалі застрягли 107 українців, у чотирьох - COVID-19

Цитата:

“У зв‘язку із призупиненням непальським урядом міжнародного авіасполучення до 31 травня 2021 року на території Непалу вимушено залишилися 107 громадян України. Здебільшого альпіністи та туристи. 45 осіб розмістилися в готелях Катманду, вони забезпечені усім необхідним. Решта громадян перебуває у гірській місцевості. У чотирьох українців виявлено COVID-19, їм надається необхідна допомога. Стан їхнього здоров’я задовільний”, — повідомив Ніколенко.

Деталі

За даними МЗС, наразі посольство України в Індії підтримує зв’язок із співвітчизниками напряму або через представників туристичних компаній, які організовували відповідні тури.

Окрім спільної групи в соціальній мережі, для обробки звернень громадян, застряглих у Непалі, або їхніх родичів функціонує цілодобова “гаряча лінія” МЗС України: 044 238-16-57, 044 238-15-88.

Для надання оперативної консульської допомоги українцям в Катманду також працює почесний консул України.

“Дипломати працюють над вирішенням питання якнайшвидшого повернення українських громадян на Батьківщину. Водночас, маємо розуміти, що в Непалі діють суворі карантинні обмеження. Нині опрацьовується можливість виїзду українців на репатріаційних рейсах іноземних держав. За наявною інформацією, запит на отримання дозволу непальської сторони на виконання чартерних рейсів до Непалу подала авіакомпанія "Turkish Airlines“. Тримаємо цю справу на контролі”, — зазначив Ніколенко.

Він підкреслив, що довкола ситуації з громадянами України в Непалі шириться багато недостовірної інформації.

“Хочу усіх заспокоїти — своїх на призволяще не залишимо”, — додав дипломат.

Українська сторона також звернулася до індійського уряду з проханням надати дозвіл на транзит наших громадян територією Індії.

Додамо

Напередодні в ЗМІ з’явилась інформація про те, що через запроваджені обмеження Непал не можуть покинути 80 українських туристів, більшість з яких залишаються в горах.

Додамо, у Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу розташована найвища вершина земної кулі - Еверест, тож, місце популярне серед альпіністів.

Що було раніше

Як повідомляв УНН минулого тижня, у Непалі через рекордне зростання захворюваності на COVID-19 в лікарнях по всій країні закінчилися вільні ліжка.

Влада Непалу напередодні продовжила локдаун в столиці Катманду і прилеглих районах ще на 15 днів, на тлі того, як у вівторок у гімалайській країні було зареєстровано найбільшу кількість нових випадків зараження за день з початку пандемії і найвищий показник смертності від коронавірусу за добу.

Локдаун повинен був закінчитися в середу, але тепер його продовжено до 27 травня.

За даними Міністерства охорони здоров'я країни, у вівторок було зареєстровано 9 483 нових випадки зараження, а 225 осіб померли через COVID-19.

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