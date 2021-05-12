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Альпинисты и туристы: в закрытом на локдаун Непале застряли 107 украинцев, у четырех - COVID-19

Киев • УНН

 • 20491 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В связи с приостановлением непальским правительством международного авиасообщения, сегодня на территории Непала вынужденно остались 107 граждан Украины. У четырех из них выявлен COVID-19. На сегодня внешнеполитическое ведомство Украины прорабатывает возможность возвращения граждан на репатриационных рейсах иностранных государств, дело находится на контроле. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, который есть в распоряжении УНН.

Альпинисты и туристы: в закрытом на локдаун Непале застряли 107 украинцев, у четырех - COVID-19

Цитата:

"В связи с приостановкой непальским правительством международного авиасообщения до 31 мая 2021 года, на территории Непала вынужденно остались 107 граждан Украины. В основном альпинисты и туристы. 45 человек разместились в гостиницах Катманду, они обеспечены всем необходимым. Остальные граждане находится в горной местности. У четырех украинцев обнаружено COVID-19, им оказывается необходимая помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное", - сообщил Николенко.

Детали

По данным МИД, сейчас посольство Украины в Индии поддерживает связь с соотечественниками напрямую или через представителей туристических компаний, которые организовывали соответствующие туры.

Кроме общей группы в социальной сети, для обработки обращений граждан, застрявших в Непале, или их родственников функционирует круглосуточная "горячая линия" МИД Украины: 044 238-16-57, 044 238-15-88.

Для оказания оперативной консульской помощи украинцам в Катманду также работает почетный консул Украины.

"Дипломаты работают над решением вопроса скорейшего возвращения украинских граждан на родину. В то же время, должны понимать, что в Непале действуют строгие карантинные ограничения. Сейчас прорабатывается возможность выезда украинцев на репатриационных рейсах иностранных государств. По имеющейся информации, запрос на получение разрешения непальской стороны на выполнение чартерных рейсов в Непал подала авиакомпания "Turkish Airlines". Держим это дело на контроле", - отметил Николенко.

Он подчеркнул, что вокруг ситуации с гражданами Украины в Непале распространяется много недостоверной информации.

"Хочу всех успокоить - своих на произвол не оставим", - добавил дипломат.

Украинская сторона также обратилась к индийскому правительству с просьбой разрешить транзит наших граждан территорией Индии.

Добавим

Накануне в СМИ появилась информация о том, что из-за введенных ограничений Непал не могут покинуть 80 украинских туристов, большинство из которых остаются в горах.

Добавим, в Гималаях на границе Китая и Непала находится самая высокая вершина земного шара - Эверест, поэтому, место популярное среди альпинистов.

Что было ранее

Как сообщал УНН на прошлой неделе, в Непале из-за рекордного роста заболеваемости COVID-19 в больницах по всей стране закончились свободные кровати.

Власти Непала накануне продлили локдаун в столице Катманду и прилегающих районах еще на 15 дней, на фоне того, как во вторник в гималайской стране было зарегистрировано наибольшее количество новых случаев заражения за день с начала пандемии и самый высокий показатель смертности от коронавируса за сутки.

Локдаун должен был закончиться в среду, но теперь он продлен до 27 мая.

По данным Министерства здравоохранения страны, во вторник было зарегистрировано 9483 новых случая заражения, а 225 человек умерли из-за COVID-19.

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