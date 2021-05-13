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На Эвересте впервые с начала года погибло двое альпинистов

Киев • УНН

 • 15596 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Два альпиниста погибли на Эвересте, став первыми жертвами сезона на самой высокой горе в мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

На Эвересте впервые с начала года погибло двое альпинистов

Детали

41-летний Абдул Вараич из Швейцарии достиг пика раньше, чем у него возникли трудности, сказал Чханг Дава, организатор экспедиции Seven Summit Treks в Непале.

"Абдул успешно достиг вершины, но при спуске у него начались проблемы", - сказал он. "Мы отправили еще двух шерпов с кислородом и пищей. К сожалению, шерпам не удалось его спасти".

Гражданин США Пувей Лю, 55 лет, также умер в высоком лагере на горе возле Южного седла. Он достиг точки схождения под названием Степень Хиллари, расположенной между Южным седлом и вершиной, но был вынужден вернуться из-за снежной слепоты и истощения. Организаторы сообщили, что с помощью членов группы поддержки и дополнительного кислорода он был доставлен обратно в лагерь на Южном седле, но умер в среду вечером.

Никаких других подробностей о погибших альпинистах, не сообщается. Плохие погодные условия вынуждают альпинистов пока спускаться на более низкие высоты.

Перенос тел по ледяным и скользким склонам с большой высоты - сложная задача, требующая времени, нескольких рабочих-шерпов и, как правило, очень дорогостоящая.

Дополнение

Непал и Китай отменили в прошлом году сезон восхождений на гору высотой 8 849 метров, которая разделена между ними. В этом году Китай допускает только китайских альпинистов на северную сторону горы.

Непал позволил иностранным гражданам вернуться в этом году, и правительство выдало разрешение 408 альпинистам на попытку взойти на вершину во время популярного весеннего сезона восхождений.

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В мае, как правило, лучше погода для восхождения на Эверест. Множество людей достигли вершины на этой неделе, и ожидается, что еще больше попытаются в конце этого месяца, когда погода улучшится.

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