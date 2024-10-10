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На Донеччині під російський обстріл потрапила українська знімальна група

На Донеччині під російський обстріл потрапила українська знімальна група

Київ • УНН

 • 21584 перегляди

Журналісти "Радіо Свобода" зазнали обстрілу під час зйомок на Бахмутському напрямку. Кореспондент отримав контузію, двоє військових легко поранені, оператор не постраждав.

У четвер, 10 жовтня, українська знімальна група "Радіо Свобода" потрапила під обстріл під час зйомок військових на Донеччині на Бахмутському напрямку. Про це пише УНН з посиланням на "Радіо Свобода". 

Деталі 

Група проєкту Донбас Реалії (Радіо Свобода) у складі кореспондента Романа Пагулича й оператора Павла Холодова фільмувала роботу операторів FPV, коли російські військові вдарили ствольною артилерією по позиціях українських бійців.

Один зі снарядів впав поруч із воєнним кореспондентом Романом Пагуличем і бійцями, з якими він спілкувався.

У результаті Роман Пагулич зазнав контузії (акубаротравми), двоє бійців – легкі поранення, оператора Павла Холодова уламки не зачепили. Усіх постраждалих доставили в стабілізаційний пункт, де їм надали першу допомогу.

Сам Пагулич додає, що балістичний захист шийної зони на його бронежилеті зупинив один із уламків снаряда.

Нагадаємо

Верховна Рада прийняла закон про страхування журналістів, які працюють у зоні бойових дій. Медіа зможуть страхувати життя, здоров'я та працездатність своїх працівників за власні кошти або з інших джерел.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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