На Донеччині під російський обстріл потрапила українська знімальна група
Київ • УНН
Журналісти "Радіо Свобода" зазнали обстрілу під час зйомок на Бахмутському напрямку. Кореспондент отримав контузію, двоє військових легко поранені, оператор не постраждав.
У четвер, 10 жовтня, українська знімальна група "Радіо Свобода" потрапила під обстріл під час зйомок військових на Донеччині на Бахмутському напрямку. Про це пише УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Деталі
Група проєкту Донбас Реалії (Радіо Свобода) у складі кореспондента Романа Пагулича й оператора Павла Холодова фільмувала роботу операторів FPV, коли російські військові вдарили ствольною артилерією по позиціях українських бійців.
Один зі снарядів впав поруч із воєнним кореспондентом Романом Пагуличем і бійцями, з якими він спілкувався.
У результаті Роман Пагулич зазнав контузії (акубаротравми), двоє бійців – легкі поранення, оператора Павла Холодова уламки не зачепили. Усіх постраждалих доставили в стабілізаційний пункт, де їм надали першу допомогу.
Сам Пагулич додає, що балістичний захист шийної зони на його бронежилеті зупинив один із уламків снаряда.
Нагадаємо
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