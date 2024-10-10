В Донецкой области под российский обстрел попала украинская съемочная группа
Киев • УНН
Журналисты «Радио Свобода» подверглись обстрелу во время съемок на Бахмутском направлении. Корреспондент получил контузию, двое военных легко ранены, оператор не пострадал.
В четверг, 10 октября, украинская съемочная группа «Радио Свобода» попала под обстрел во время съемок военных в Донецкой области на Бахмутском направлении. Об этом пишет УНН со ссылкой на «Радио Свобода».
Детали
Группа проекта Донбасс Реалии (Радио Свобода) в составе корреспондента Романа Пагулича и оператора Павла Холодова снимала работу операторов FPV, когда российские военные ударили ствольной артиллерией по позициям украинских бойцов.
Один из снарядов упал рядом с военным корреспондентом Романом Пагуличем и бойцами, с которыми он общался.
В результате Роман Пагулич получил контузию (акубаротравму), двое бойцов - легкие ранения, оператора Павла Холодова осколки не задели. Всех пострадавших доставили в стабилизационный пункт, где им оказали первую помощь.
Сам Пагулич добавляет, что баллистическая защита шейной зоны на его бронежилете остановила один из осколков снаряда.
Напомним,
Верховная Рада приняла закон о страховании журналистов, которые работают в зоне боевых действий. Медиа смогут страховать жизнь, здоровье и трудоспособность своих работников за собственные средства или из других источников.