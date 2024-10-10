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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Донецкой области под российский обстрел попала украинская съемочная группа

В Донецкой области под российский обстрел попала украинская съемочная группа

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 16:49  •  5896 просмотра

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Журналисты «Радио Свобода» подверглись обстрелу во время съемок на Бахмутском направлении. Корреспондент получил контузию, двое военных легко ранены, оператор не пострадал.

В четверг, 10 октября, украинская съемочная группа «Радио Свобода» попала под обстрел во время съемок военных в Донецкой области на Бахмутском направлении. Об этом пишет УНН со ссылкой на «Радио Свобода». 

Детали 

Группа проекта Донбасс Реалии (Радио Свобода) в составе корреспондента Романа Пагулича и оператора Павла Холодова снимала работу операторов FPV, когда российские военные ударили ствольной артиллерией по позициям украинских бойцов.

Один из снарядов упал рядом с военным корреспондентом Романом Пагуличем и бойцами, с которыми он общался.

В результате Роман Пагулич получил контузию (акубаротравму), двое бойцов - легкие ранения, оператора Павла Холодова осколки не задели. Всех пострадавших доставили в стабилизационный пункт, где им оказали первую помощь.

Сам Пагулич добавляет, что баллистическая защита шейной зоны на его бронежилете остановила один из осколков снаряда.

Напомним,

Верховная Рада приняла закон о страховании журналистов, которые работают в зоне боевых действий. Медиа смогут страховать жизнь, здоровье и трудоспособность своих работников за собственные средства или из других источников.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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