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Рада ухвалила закон про страхування журналістів у зоні бойових дій

Рада ухвалила закон про страхування журналістів у зоні бойових дій

Київ • УНН

 • 12875 перегляди

Верховна Рада прийняла закон про страхування журналістів, які працюють у зоні бойових дій. Медіа зможуть страхувати життя, здоров'я та працездатність своїх працівників за власні кошти або з інших джерел.

Верховна Рада ухвалила закон про страхування журналістів, які працюють у зоні бойових дій, медіа зможуть страхувати життя, здоров'я та працездатність своїх працівників за власні кошти або з інших джерел, повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова, нардеп Ярослав Юрчишин у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні Рада 275 голосами "за" підтримала наш законопроєкт про зміни в страхуванні журналістів. Він стосується захисту тих медійників, які працюють у зоні бойових дій", - написав Юрчишин.

Така норма, за його словами, вже існувала, але не була дієвою. "Неможливо було застрахувати кореспондентів, які висвітлюють події в гарячих точках, адже страхові компанії не отримували ліцензій на свою діяльність за видом страхування, вказаним у законі", - розповів нардеп.

"У новому законі вирішується законодавче регулювання цього питання. Тепер медіа може застрахувати життя, здоров’я та працездатність свого працівника на час відрядження в зону бойових дій або на тимчасово окуповані території за рахунок власних коштів або інших не заборонених джерел (міжнародних/грантових)", - зазначив Юрчишин.

Більш детальний порядок та умови такого страхування, з його слів, будуть визначені на підзаконному рівні Міністерством культури та стратегічних комунікацій України за погодженням з Нацбанком протягом місяця з дня набрання чинності цього закону.

Працівники медіа на період їх відрядження в райони ведення бойових дій підлягають обов’язковому страхуванню: ВР підтримала законопроєкт16.07.24, 17:02 • 32197 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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