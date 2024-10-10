Рада приняла закон о страховании журналистов в зоне боевых действий

Верховная Рада приняла закон о страховании журналистов, работающих в зоне боевых действий, медиа смогут страховать жизнь, здоровье и работоспособность своих работников за собственные средства или из других источников, сообщил председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова, нардеп Ярослав Юрчишин в Telegram, пишет УНН.

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«Сегодня Рада 275 голосами «за» поддержала наш законопроект об изменениях в страховании журналистов. Он касается защиты тех медийщиков, которые работают в зоне боевых действий», - написал Юрчишин.

Такая норма, по его словам, уже существовала, но не была действенной. «Невозможно было застраховать корреспондентов, которые освещают события в горячих точках, ведь страховые компании не получали лицензий на свою деятельность по виду страхования, указанному в законе», - рассказал нардеп.

«В новом законе решается законодательное регулирование этого вопроса. Теперь медиа может застраховать жизнь, здоровье и трудоспособность своего работника на время командировки в зону боевых действий или на временно оккупированные территории за счет собственных средств или других не запрещенных источников (международных/грантовых)», - отметил Юрчишин.

Более детальный порядок и условия такого страхования, по его словам, будут определены на подзаконном уровне Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины по согласованию с Нацбанком в течение месяца со дня вступления в силу этого закона.

Работники медиа на период их командировки в районы ведения боевых действий подлежат обязательному страхованию: ВР поддержала законопроект