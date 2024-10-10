Рада приняла закон о страховании журналистов в зоне боевых действий

ukenru
Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
  •  29620 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
  •  55638 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
  •  27484 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

Эксклюзив
Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
  •  112135 просмотра

Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
  •  122657 просмотра

Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"
  •  148732 просмотра

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Эксклюзив
В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп
9 октября 2024, 08:40  •  125760 просмотра

В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп

Эксклюзив
Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении
9 октября 2024, 08:27  •  116551 просмотра

Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

Эксклюзив
«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
9 октября 2024, 06:39  •  112227 просмотра

«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского

Эксклюзив
Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход
8 октября 2024, 13:10  •  129673 просмотра

Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Херсоне будут судить мужчину за участие в незаконных выборах оккупантов

В Херсоне будут судить мужчину за участие в незаконных выборах оккупантов

  •  102700 просмотра
В Харькове в результате обстрела пострадала 81-летняя женщина

В Харькове в результате обстрела пострадала 81-летняя женщина

  •  86579 просмотра
Украина может еще несколько месяцев удерживать контроль над курской областью - Bloomberg

Украина может еще несколько месяцев удерживать контроль над курской областью - Bloomberg

  •  69060 просмотра
Беспилотники атаковали военный аэродром "ханская" в адыгее

Беспилотники атаковали военный аэродром "ханская" в адыгее

  •  58092 просмотра
Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

  •  103411 просмотра
публикации
Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

  •  148738 просмотра
Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

9 октября 2024, 10:12  •  123269 просмотра
Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

8 октября 2024, 14:47  •  142170 просмотра
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
Эксклюзив

8 октября 2024, 11:01  •  175089 просмотра
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
Эксклюзив

8 октября 2024, 05:40  •  162757 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

  •  103405 просмотра
У сборной Украины по футболу новая форма: фото

У сборной Украины по футболу новая форма: фото

9 октября 2024, 09:40  •  103983 просмотра
Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

9 октября 2024, 08:24  •  108562 просмотра
9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября 2024, 03:09  •  115758 просмотра
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября 2024, 03:07  •  120064 просмотра
Актуальное
Рада приняла закон о страховании журналистов в зоне боевых действий

Рада приняла закон о страховании журналистов в зоне боевых действий

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 09:58  •  1861 просмотра

Read in English

Верховная Рада приняла закон о страховании журналистов, работающих в зоне боевых действий. Медиа смогут страховать жизнь, здоровье и работоспособность своих работников за собственные средства или из других источников.

Верховная Рада приняла закон о страховании журналистов, работающих в зоне боевых действий, медиа смогут страховать жизнь, здоровье и работоспособность своих работников за собственные средства или из других источников, сообщил председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова, нардеп Ярослав Юрчишин в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Сегодня Рада 275 голосами «за» поддержала наш законопроект об изменениях в страховании журналистов. Он касается защиты тех медийщиков, которые работают в зоне боевых действий», - написал Юрчишин.

Такая норма, по его словам, уже существовала, но не была действенной. «Невозможно было застраховать корреспондентов, которые освещают события в горячих точках, ведь страховые компании не получали лицензий на свою деятельность по виду страхования, указанному в законе», - рассказал нардеп.

«В новом законе решается законодательное регулирование этого вопроса. Теперь медиа может застраховать жизнь, здоровье и трудоспособность своего работника на время командировки в зону боевых действий или на временно оккупированные территории за счет собственных средств или других не запрещенных источников (международных/грантовых)», - отметил Юрчишин.

Более детальный порядок и условия такого страхования, по его словам, будут определены на подзаконном уровне Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины по согласованию с Нацбанком в течение месяца со дня вступления в силу этого закона.

Работники медиа на период их командировки в районы ведения боевых действий подлежат обязательному страхованию: ВР поддержала законопроект16 июля 2024, 14:02 • 32018 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойнаполитика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина