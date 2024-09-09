На Донеччині ліквідували масштабну лісову пожежу в нацпарку "Святі гори"
Київ • УНН
У ДСНС повідомили про ліквідацію пожежі на площі 6000 га в НПП "Святі гори". Вогонь знищив 43 житлові будинки, 3 господарські споруди та 8 автомобілів у Краматорському районі.
У Донецькій області ліквідовано масштабну лісову пожежу на території національного природного парку "Святі гори", повідомили у понеділок у ДСНС України, пише УНН.
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"8 вересня масштабна лісова пожежа на території НПП "Святі гори" ліквідована на площі 6000 га. Вогняна стихія вирувала протягом 8 днів", - повідомили у ДСНС.
Рятувальники, як вказано, впродовж всього часу проводили комплекс заходів з ліквідації надзвичайної ситуації, зокрема із небезпечної зони евакуювали 3 осіб.
"Загалом вогонь пройшов 60 кв. км лісу на території лісництва, знищив 43 житлових будинки, 3 господарчих споруди та 8 автомобілів у Краматорському районі", - вказали у відомстві.
Як повідомляється, при цьому вдалося запобігти розповсюдженню пожежі на населені пункти, які межують з лісом, що могло призвести до катастрофічних наслідків.
До ліквідації пожежі залучалися підрозділи ДСНС з Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської та Харківської областей.
Пожежа у нацпарку "Святі гори": вогонь знищив понад 5 тис. га04.09.24, 13:37 • 12163 перегляди