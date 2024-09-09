В Донецкой области ликвидировали масштабный лесной пожар в нацпарке "Святые горы"
Киев • УНН
В ГСЧС сообщили о ликвидации пожара на площади 6000 га в НПП "Святые горы". Огонь уничтожил 43 жилых дома, 3 хозяйственные постройки и 8 автомобилей в Краматорском районе.
В Донецкой области ликвидирован масштабный лесной пожар на территории национального природного парка «Святые горы», сообщили в понедельник в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
«8 сентября масштабный лесной пожар на территории НПП «Святые горы» ликвидирован на площади 6000 га. Огненная стихия бушевала в течение 8 дней», - сообщили в ГСЧС.
Спасатели, как указано, в течение всего времени проводили комплекс мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, в частности из опасной зоны эвакуировали 3 человек.
«В целом огонь прошел 60 кв. км леса на территории лесничества, уничтожил 43 жилых дома, 3 хозяйственных постройки и 8 автомобилей в Краматорском районе», - указали в ведомстве.
Как сообщается, при этом удалось предотвратить распространение пожара на населенные пункты, граничащие с лесом, что могло привести к катастрофическим последствиям.
К ликвидации пожара привлекались подразделения ГСЧС из Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областей.
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