На Донеччині затримали зловмисника, яки "забезпечував порядок" в "ДНР"
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Поліцейські на Донеччині затримали зловмисника, який "забезпечував прапорядок" на незаконному референдумі у Слов'янському районі. Про це проінформували у відділі комунікації поліції Донецької області, повідомляє УНН.
Мешканець Миколаївки приєднався до бойовиків одразу після того, як у квітні 2014 року був захоплений Слов’янський міськвідділ міліції. Він “ніс службу” на блокпості поблизу будівлі міліції, потім — у складі мобільної групи охороняв порядок під час незаконного референдуму. Поліцейські затримали зловмисника, тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Навесні 2014 року тоді ще 28-річний мешканець Миколаївки приєднався до масових безладів у Слов’янську та районі та вступив у лави “ДНР”.
Його завданням була “охорона порядку” на блокпості поблизу захопленого міськвідділу міліції. Згодом він брав активну участь у проведенні незаконного референдуму, так само “забезпечуючи порядок”, але вже у складі мобільної групи. За його словами, вогнепальної зброї йому не видавали, потреби у цьому не було — до складу групи входили російські військові.
Як повідомили у поліції, кар’єра “охоронця” завершилася банально — тоді, коли йому просто перестали “оплачувати послуги”. А коли Слов’янськ був звільнений від терористів, зловмисник вирішив “залягти на дно”, сподіваючись, що його незаконні дії помічені не були. Але поліцейські не втратили його з поля зору та збирали доказову базу, аби затримати та притягнути його до відповідальності.
Наразі зловмисник затриманий, йому повідомлено про підозру за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності) Кримінального кодексу України. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі.