В Донецкой области задержали злоумышленника, яки "обеспечивал порядок" в "ДНР"
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Полицейские в Донецкой области задержали злоумышленника, который "обеспечивал правопорядок" на незаконном референдуме в Славянском районе. Об этом проинформировали в отделе коммуникации полиции Донецкой области, сообщает УНН.
Житель Николаевки присоединился к боевикам сразу после того, как в апреля 2014 года был захвачен Славянский горотдел милиции. Он "нес службу» на блокпосту у здания милиции, затем - в составе мобильной группы охранял порядок во время незаконного референдума. Полицейские задержали злоумышленника, теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Весной 2014 года тогда еще 28-летний житель Николаевки присоединился к массовым беспорядкам в Славянске и районе и вступил в ряды "ДНР".
Его задачей была "охрана порядка" на блокпосту вблизи захваченного горотдела милиции. Впоследствии он принимал активное участие в проведении незаконного референдума, так же "обеспечивая порядок", но уже в составе мобильной группы. По его словам, огнестрельного оружия ему не выдавали, потребности в этом не было - в состав группы входили российские военные.
Как сообщили в полиции, карьера "охранника" завершилась банально - тогда, когда ему просто перестали "оплачивать услуги". А когда Славянск был освобожден от террористов, злоумышленник решил "залечь на дно", надеясь, что его незаконные действия замечены не были. Но полицейские не потеряли его из виду и собирали доказательную базу, чтобы задержать и привлечь его к ответственности.
Сейчас злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.