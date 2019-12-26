На Донеччині затримали неповнолітнього, який два тижні грабував жінок

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Протягом двох тижнів у темний час доби 16-річний зловмисник виривав сумки у перехожих. Після скоєння четвертого грабежу його було затримано. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.