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На Донеччині затримали неповнолітнього, який два тижні грабував жінок

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Протягом двох тижнів у темний час доби 16-річний зловмисник виривав сумки у перехожих. Після скоєння четвертого грабежу його було затримано. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.

"До Слов'янського відділу поліції надійшло декілька повідомлень від мешканок міста, які стали жертвами вуличного грабежу. Нападник у безлюдному місці відбирав у жінок сумки з грошами, телефонами і документами", - сказано у повідомленні.

Поліцейські встановили, що у всіх випадках діяла одна й та сама людина. Невисокий зріст, обличчя, сховане під капюшоном – такі прикмети зловмисника надали потерпілі.

На затримання грабіжника у Слов'янському відділі поліції щодня орієнтували наряди, що заступали на патрулювання у вечірній час. Одночасно над розкриттям серії злочинів працювали співробітники карного розшуку та дільничні офіцери поліції.

За два тижні в районі залізничного вокзалу патруль Національної гвардії України отримав повідомлення про напад на жінку та заволодіння її майном. Правопорушника затримали за кілька хвилин, після чого на місце події було викликано слідчо-оперативну групу.

Затриманий 16-річний житель міста визнав свою причетність до серії грабежів. Як з'ясувалось, він з благополучної родини та раніше проблем із законом не мав.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури.

Нагадаємо, в Одесі невідомі скоїли розбійний напад на місцеву жительку, пенсіонерку.

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