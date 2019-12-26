На Донеччині затримали неповнолітнього, який два тижні грабував жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Протягом двох тижнів у темний час доби 16-річний зловмисник виривав сумки у перехожих. Після скоєння четвертого грабежу його було затримано. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.
"До Слов'янського відділу поліції надійшло декілька повідомлень від мешканок міста, які стали жертвами вуличного грабежу. Нападник у безлюдному місці відбирав у жінок сумки з грошами, телефонами і документами", - сказано у повідомленні.
Поліцейські встановили, що у всіх випадках діяла одна й та сама людина. Невисокий зріст, обличчя, сховане під капюшоном – такі прикмети зловмисника надали потерпілі.
На затримання грабіжника у Слов'янському відділі поліції щодня орієнтували наряди, що заступали на патрулювання у вечірній час. Одночасно над розкриттям серії злочинів працювали співробітники карного розшуку та дільничні офіцери поліції.
За два тижні в районі залізничного вокзалу патруль Національної гвардії України отримав повідомлення про напад на жінку та заволодіння її майном. Правопорушника затримали за кілька хвилин, після чого на місце події було викликано слідчо-оперативну групу.
Затриманий 16-річний житель міста визнав свою причетність до серії грабежів. Як з'ясувалось, він з благополучної родини та раніше проблем із законом не мав.
Фігуранту повідомлено про підозру за ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури.
Нагадаємо, в Одесі невідомі скоїли розбійний напад на місцеву жительку, пенсіонерку.