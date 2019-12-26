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В Донецкой области задержали несовершеннолетнего, который две недели грабил женщин

В Донецкой области задержали несовершеннолетнего, который две недели грабил женщин

Киев  •  УНН

 • 9232 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В течение двух недель в темное время суток 16-летний злоумышленник вырывал сумки у прохожих. После совершения четвертого грабежа он был задержан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"В Славянский отдел полиции поступило несколько сообщений от жительниц города, которые стали жертвами уличного грабежа. Нападающий в безлюдном месте отбирал у женщин сумки с деньгами, телефонами и документами", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что во всех случаях действовал один и той же человек. Невысокий рост, лицо, скрытое под капюшоном - такие приметы злоумышленника предоставили пострадавшие.

На задержание грабителя в Славянском отделе полиции ежедневно ориентировали наряды, которые выходили на патрулирование в вечернее время. Одновременно над раскрытием серии преступлений работали сотрудники уголовного розыска и участковые офицеры полиции.

За две недели в районе железнодорожного вокзала патруль Национальной гвардии Украины получил сообщение о нападении на женщину и завладения ее имуществом. Правонарушитель задержан за несколько минут, после чего на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Задержанный 16-летний житель города признал свою причастность к серии грабежей. Как выяснилось, он из благополучной семьи и ранее проблем с законом не имел.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч.1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается под процессуальным руководством местной прокуратуры.

Напомним, в Одессе неизвестные совершили разбойное нападение на местную жительницу, пенсионерку.

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