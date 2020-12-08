На Донеччині ще 10 родин отримали компенсацію за зруйноване житло внаслідок агресії РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Комісія з розгляду питань, пов’язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації в Донецькій області, ухвалила рішення виплатити компенсації для 10 постраждалих на загальну суму 3 мільйони гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.
Зазначається, що мова йде не про заміну житла, а про компенсацію за сам факт втрати житла.
"Це ні в якому разі не виключає подальші кроки щодо компенсації фактичного збитку за втрату житла", - сказано у повідомленні.
Так, комісією розглянуто 11 заяв про виплату грошової компенсації та прийнято рішення про надання грошової компенсації та включення в узагальнений список 10 постраждалих, які є власниками 10 об’єктів зруйнованого житла, три з яких знаходяться в місті Авдіївка, по два в селищі Зайцеве, в селах Миколаївка та Опитне, один – в селі Водяне.
"За результатами засідання комісії 10 постраждалих отримають компенсацію на загальну суму 3 мільйони гривень, що становить 300 тисяч гривень на один зруйнований об’єкт. Щодо одного об’єкту прийняття рішення відкладено", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 18 листопада 2020 року відбулися перші засідання Комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації в Донецькій та Луганській області, за результатами прийнято рішення про надання грошової компенсації власникам 9 об’єктів зруйнованого житла в Донецькій області та 8 в Луганській.
Також 3 грудня на засіданні Комісії було прийнято рішення про компенсацію ще 10 сім‘ям у Луганській області.