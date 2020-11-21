Перші 9 родин отримають компенсацію за зруйноване житло внаслідок агресії РФ

“Перші дев’ять заявників в Донецькій області отримають компенсацію за житло, що було зруйноване внаслідок збройної агресії Росії”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що 13 листопада відбулося перше засідання комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Росії в Донецькій області.

Під час засідання комісія розглянула 10 заяв про виплату грошової компенсації. Вісім житлових об’єктів розташовані на території військово-цивільної адміністрація селища Зайцеве, два — в місті Авдіївка. За результатом розгляду, прийнято рішення про надання грошової компенсації власникам 9 об’єктів зруйнованого житла, для однієї заявки комісія продовжила строк щодо прийняття рішення.

“Відтак, за результатами зазначеного засідання власники 9 житлових будинків (квартир), які зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, отримають компенсацію на загальну суму 2,7 мільйони гривень, що становить 300 тисяч гривень на особу”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що після отримання узагальненого списку постраждалих, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України здійснить розподіл бюджетних коштів до регіонального органу соціального захисту населення Донецької області, який протягом п’яти робочих днів з моменту їх надходження на рахунок, перерахує їх постраждалим.

В ОДА додали, що в держбюджеті на 2020 рік вперше, за часи збройної агресії РФ проти України, було передбачено 20 мільйонів гривень для виплати грошової компенсації громадянам, чиє житло було зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією РФ.

Нагадаємо, у Мін’юсті пояснили, як переселенцям отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі.

Як раніше повідомляв УНН, Кабінет міністрів виділив понад 4 млн грн на придбання житла внутрішньо переміщеним особам.