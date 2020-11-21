Первые 9 семей получат компенсацию за разрушенное жилье в результате агрессии РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Донецкой области 9 семей на общую сумму 2,7 млн гривен получают компенсацию за разрушенное жилье в результате вооруженной агрессии России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.
"Первые девять заявителей в Донецкой области получат компенсацию за жилье, что было разрушено в результате вооруженной агрессии России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 13 ноября состоялось первое заседание комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией России в Донецкой области.
Во время заседания комиссия рассмотрела 10 заявлений о выплате денежной компенсации. Восемь жилых объектов расположены на территории военно-гражданской администрация поселка Зайцево, два - в городе Авдеевка. По результатам рассмотрения, принято решение о предоставлении денежной компенсации владельцам 9 объектов разрушенного жилья, для одной заявки комиссия продолжила срок для принятия решения.
"Следовательно, по результатам указанного заседания владельцы 9 жилых домов (квартир), которые разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации, получат компенсацию на общую сумму 2,7 миллиона гривен, что составляет 300 тыс. гривен на человека", - говорится в сообщении.
Сообщается, что после получения обобщенного списка пострадавших, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины осуществит распределение бюджетных средств в региональный орган социальной защиты населения Донецкой области, в течение пяти рабочих дней с момента их поступления на счет, перечислит их пострадавшим.
В ОГА добавили, что в госбюджете на 2020 год впервые, за время вооруженной агрессии РФ против Украины, было предусмотрено 20 млн гривен для выплаты денежной компенсации гражданам, чье жилье было разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией РФ.
Напомним, в Минюсте объяснили, как переселенцам получить компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе.
Как ранее сообщал УНН, Кабинет министров выделил более 4 млн грн на приобретение жилья внутренне перемещенным лицам.