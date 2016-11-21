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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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На Донеччині СБУ вилучила нелегальні товари та готівку на понад 2 млн грн

На Донеччині СБУ вилучила нелегальні товари та готівку на понад 2 млн грн

Київ • УНН

 • 5106 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. На Донеччині співробітники Служби безпеки України вилучили у районі проведення антитерористичної операції нелегальні товари та готівку на загальну суму 2,2 мільйона гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Під час перевірки автотранспорту правоохоронці вилучили партію комплектуючих до комп’ютерів та партію медпрепаратів, які водії перевозили без відповідних документів. Співробітники спецслужби також не допустили ввезення з порушенням встановлених правил до “ДНР” екскаватора-навантажувача.

Водночас, на пункті пропуску “Гнутове” виявили у водія легковика майже 1,7 мільйона гривень готівкою, які він віз на тимчасово окуповані терористами території. Вага грошей становила сім кілограмів.

Тривають відповідні процесуальні дії.

 

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