На Донеччині СБУ вилучила нелегальні товари та готівку на понад 2 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. На Донеччині співробітники Служби безпеки України вилучили у районі проведення антитерористичної операції нелегальні товари та готівку на загальну суму 2,2 мільйона гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Під час перевірки автотранспорту правоохоронці вилучили партію комплектуючих до комп’ютерів та партію медпрепаратів, які водії перевозили без відповідних документів. Співробітники спецслужби також не допустили ввезення з порушенням встановлених правил до “ДНР” екскаватора-навантажувача.
Водночас, на пункті пропуску “Гнутове” виявили у водія легковика майже 1,7 мільйона гривень готівкою, які він віз на тимчасово окуповані терористами території. Вага грошей становила сім кілограмів.
Тривають відповідні процесуальні дії.