В Донецкой области СБУ изъяла нелегальные товары и наличные на более чем 2 млн грн

Во время проверки автотранспорта правоохранители изъяли партию комплектующих к компьютерам и партию медпрепаратов, которые водители перевозили без соответствующих документов. Сотрудники спецслужбы также не допустили ввоз с нарушением установленных правил в "ДНР" экскаватора-погрузчика.

В то же время, на пункте пропуска "Гнутово" обнаружили у водителя легковушки почти 1,7 миллиона гривен наличными, которые он вез на временно оккупированные террористами территории. Вес денег составил семь килограммов.

Продолжаются соответствующие процессуальные действия.