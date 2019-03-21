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На Донеччині отруїлись чадним газом 5 людей, двоє з них діти

Київ • УНН

 • 8784 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. У Донецькій області за дві доби до лікарень було госпіталізовано 5 людей, серед них двоє дітей, через отруєння чадним газом. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Донецькій області.

На Донеччині отруїлись чадним газом 5 людей, двоє з них діти

20 березня до обласної лікарні інтенсивного лікування у м. Маріуполь було госпіталізовано чоловіка, 1937 року народження, з отруєнням продуктами горіння. Того ж дня, о 20:40 надійшла інформація про госпіталізацію п’ятирічної та дворічної дитини до Центральної районної лікарні м. Костянтинівка з діагнозом отруєння чадним газом, стан середньої важкості.

Сьогодні, 21 березня, о 06:10 надійшло повідомлення від співробітників Курахівської міської лікарні про госпіталізованих двох людей з ознаками отруєння чадним газом. Стан госпіталізованих — задовільний.

Нагадаємо, у Львівській області за минулу добу сім людей отруїлися чадним газом, з них чотири дитини. 

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