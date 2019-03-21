На Донеччині отруїлись чадним газом 5 людей, двоє з них діти

КИЇВ. 21 березня. УНН. У Донецькій області за дві доби до лікарень було госпіталізовано 5 людей, серед них двоє дітей, через отруєння чадним газом. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Донецькій області.