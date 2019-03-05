У Львівській області семеро людей отруїлися чадним газом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Львівській області за минулу добу сім людей отруїлися чадним газом, з них чотири дитини. Про це УНН повідомили в департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації.
"4 березня о 20:20 год. у м. Львові, по вул. Замарстинівська 107, отруїлись, ймовірно, чадним газом, 2 особи, з них 1 дитина (2016 року народження), яких у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано у Львівську ОКЛ та у Львівську ОДКЛ. 4 березня о 23:51 год. у м. Львові, по вул. Вовчка М., 20, отруїлась, ймовірно чадним газом, місцева мешканка 1993 року народження, яку у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано у Львівську ОКЛ", - повідомили у прес-службі.
Крім того, 5 березня о 00:28 год. у с. Старе Село, по вул. Залізнична, у приватному житловому будинку отруїлись, ймовірно, чадним газом, 4 особи, з них 3 дитини (2012, 2013 та 2016 року народження), яких у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано у Львівську ОКЛ та у Львівську ОДКЛ.
Обставини подій встановлюються.
Раніше УНН повідомляв, що у Львівській області, в Старому Селі чадним газом отруїлися троє дітей.