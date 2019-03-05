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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 22053 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122216 просмотра

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7 марта, 13:58 • 121461 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117174 просмотра

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Во Львовской области угарным газом отравились трое детей

Во Львовской области угарным газом отравились трое детей

Киев  •  УНН

 • 10698 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 марта. УНН. Во Львовской области, в Старом Селе угарным газом отравились трое детей. Об этом УНН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"В частном жилом доме по улице Железнодорожной угарным газом отравились три детей. Дети 2012, 2013 и 2016 годов рождения", - сообщили в департаменте.

Детей госпитализировали в больницу. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, в Киевской области, в селе Матюши Белоцерковского района в результате отравления угарным газом погибли три человека, один человек госпитализирован.

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