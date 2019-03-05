Во Львовской области угарным газом отравились трое детей
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 марта. УНН. Во Львовской области, в Старом Селе угарным газом отравились трое детей. Об этом УНН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
"В частном жилом доме по улице Железнодорожной угарным газом отравились три детей. Дети 2012, 2013 и 2016 годов рождения", - сообщили в департаменте.
Детей госпитализировали в больницу. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Напомним, в Киевской области, в селе Матюши Белоцерковского района в результате отравления угарным газом погибли три человека, один человек госпитализирован.