На Київщині 3 осіб загинуло внаслідок отруєння чадним газом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. На Київщині, у селі Матюші Білоцерківського району внаслідок отруєння чадним газом загинули троє осіб, одна людина госпіталізована. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).
“2 березня о 01:07 до ДСНС надійшла інформація, що у с. Матюші Білоцерківського району у приватному житловому будинку, попередньо внаслідок отруєння чадним газом, загинуло 3 особи та 1 особу госпіталізовано”, — йдеться у повідомленні прес-центру ДСНС.
Рятувальники додають, що у будівлі ознак пожежі не виявлено.
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Як повідомляв УНН, на Львівщині двоє дітей отруїлись чадним газом.