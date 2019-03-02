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На Київщині 3 осіб загинуло внаслідок отруєння чадним газом

На Київщині 3 осіб загинуло внаслідок отруєння чадним газом

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. На Київщині, у селі Матюші Білоцерківського району внаслідок отруєння чадним газом загинули троє осіб, одна людина госпіталізована. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

“2 березня о 01:07 до ДСНС надійшла інформація, що у с. Матюші Білоцерківського району у приватному житловому будинку, попередньо внаслідок отруєння чадним газом, загинуло 3 особи та 1 особу госпіталізовано”, — йдеться у повідомленні прес-центру ДСНС.

Рятувальники додають, що у будівлі ознак пожежі не виявлено.

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Як повідомляв УНН, на Львівщині двоє дітей отруїлись чадним газом.

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