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У США госпіталізували понад 50 осіб через витік хлору

У США госпіталізували понад 50 осіб через витік хлору

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. У штаті Алабама (США) через витік хлору на місцевому підприємстві госпіталізовано понад 50 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал компанії BirminghamWaterWorks.

Витік небезпечної речовини стався на підприємстві водопостачання Birmingham Water Works.

Спочатку госпіталізували тільки 14 чоловік, але пізніше ще 40 співробітників направили в лікарню через обережність.

Пізніше з'ясувалося, що причиною події стало випадкове змішування натрію гіпохлориту (відбілюючої речовини - ред.), і сульфату заліза, який просочився назовні і залишилися всередині підприємства.

Згідно із заявою компанії, в даний час здоров'ю та життю працівників нічого не загрожує.

Нагадаємо, у Львівській області, 24 лютого, близько о 20:10 год. в квартирі багатоповерхового житлового будинку на вул. Іоанна Хрестителя, 1 в Яворові двоє дітей отруїлися чадним газом.

Updated statement regarding accident at Shades Mountain Filter Plant today ... pic.twitter.com/INygtpEYc1

- BirminghamWaterWorks (@BhamWaterWorks) 27 лютого 2019 р

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