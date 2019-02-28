У США госпіталізували понад 50 осіб через витік хлору

Витік небезпечної речовини стався на підприємстві водопостачання Birmingham Water Works.

Спочатку госпіталізували тільки 14 чоловік, але пізніше ще 40 співробітників направили в лікарню через обережність.

Пізніше з'ясувалося, що причиною події стало випадкове змішування натрію гіпохлориту (відбілюючої речовини - ред.), і сульфату заліза, який просочився назовні і залишилися всередині підприємства.

Згідно із заявою компанії, в даний час здоров'ю та життю працівників нічого не загрожує.

Нагадаємо, у Львівській області, 24 лютого, близько о 20:10 год. в квартирі багатоповерхового житлового будинку на вул. Іоанна Хрестителя, 1 в Яворові двоє дітей отруїлися чадним газом.





Updated statement regarding accident at Shades Mountain Filter Plant today ... pic.twitter.com/INygtpEYc1