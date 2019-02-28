У США госпіталізували понад 50 осіб через витік хлору
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У штаті Алабама (США) через витік хлору на місцевому підприємстві госпіталізовано понад 50 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал компанії BirminghamWaterWorks.
Витік небезпечної речовини стався на підприємстві водопостачання Birmingham Water Works.
Спочатку госпіталізували тільки 14 чоловік, але пізніше ще 40 співробітників направили в лікарню через обережність.
Пізніше з'ясувалося, що причиною події стало випадкове змішування натрію гіпохлориту (відбілюючої речовини - ред.), і сульфату заліза, який просочився назовні і залишилися всередині підприємства.
Згідно із заявою компанії, в даний час здоров'ю та життю працівників нічого не загрожує.
Нагадаємо, у Львівській області, 24 лютого, близько о 20:10 год. в квартирі багатоповерхового житлового будинку на вул. Іоанна Хрестителя, 1 в Яворові двоє дітей отруїлися чадним газом.
Updated statement regarding accident at Shades Mountain Filter Plant today ... pic.twitter.com/INygtpEYc1- BirminghamWaterWorks (@BhamWaterWorks) 27 лютого 2019 р