На Львівщині двоє дітей отруїлись чадним газом

"Дітей 2008 та 2010 років народження госпіталізували у Яворівську центральну районну лікарню у стані середньої важкості. Встановлено, що квартира обладнана газовою плитою, колонкою та трьома кахельними пічками. Проте через що саме постраждали діти, наразі невідомо",- повідомили у департаменті.

До помешкання призупинили подачу газу, всі обставини події встановлюються.

Нагадамо, на Львівщині до лікарні госпіталізували двох школярок, які отруїлись чадним газом у шкільному класі.