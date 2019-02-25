На Львівщині двоє дітей отруїлись чадним газом
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 лютого. УНН. На Львівщині, 24 лютого, близько о 20:10 год. у квартирі багатоповерхового житлового будинку на вул. Івана Хрестителя, 1 у Яворові двоє дітей отруїлися чадним газом. Про це кореспонденту УНН повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.
"Дітей 2008 та 2010 років народження госпіталізували у Яворівську центральну районну лікарню у стані середньої важкості. Встановлено, що квартира обладнана газовою плитою, колонкою та трьома кахельними пічками. Проте через що саме постраждали діти, наразі невідомо",- повідомили у департаменті.
До помешкання призупинили подачу газу, всі обставини події встановлюються.
Нагадамо, на Львівщині до лікарні госпіталізували двох школярок, які отруїлись чадним газом у шкільному класі.