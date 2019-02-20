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Дві учениці отруїлися чадним газом у школі

Дві учениці отруїлися чадним газом у школі

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 лютого. УНН. На Львівщині до лікарні госпіталізували двох школярок, які отруїлись чадним газом у шкільному класі. Про це УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

"19 лютого, близько 11:40, у селі Тейсарів Жидачівського району зі скаргами на погане самопочуття через можливе отруєння чадним газом у приміщенні місцевої школи звернулися 2 учениці віком 11 років. Одна з потерпілих у задовільному стані госпіталізована у Жидачівську ЦРЛ, інша у супроводі батьків звернулася та у задовільному стані була госпіталізована у Стрийську міську лікарню", - повідомили у ЛОДА.

Аварійною бригадою ПАТ "Львівгаз" тимчасово припинено подачу газу до газової пічки у 6-му класі.

За результатами перевірки щодо газопостачання у інших класах порушень не виявлено, навчальний процес не припинявся.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Львівській області із початку року - п’ять летальних випадків через отруєння чадним газом.

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