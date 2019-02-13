Пара пенсіонерів померла від отруєння чадним газом

КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Україні за тиждень з 4 по 10 лютого зареєстровано ще близько десятка отруєнь чадним газом, зокрема, є чотири смерті, у тому числі пара пенсіонерів та 1,5-річний хлопчик у Тернопільській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.