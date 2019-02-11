У Бердичеві подружжя отруїлось чадним газом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Вчора, 10 лютого, у Бердичі, що на Житомирщині, у власному будинку родичі виявили тіла чоловіка та дружини, які отруїлись чадним газом. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, передає УНН.
"Житель м. Бердичева звернувся увечері до поліції через стурбованість про відсутність зв’язку з 35-річним сином та його 36-річною дружиною. До місця проживання останнього разом із заявником прибули і поліцейські. Близько 21.30 чоловік через вікно заліз до будинку сина та виявив його і невістку у ванній кімнаті без ознак життя", - йдеться у повідомленні.
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Під час огляду місця події було зафіксовано наявність у приміщенні запаху чадного газу. На тілах загиблих також були характерні сліди отруєння ним. Інших видимих тілесних ушкоджень не виявлено.
Розпочато кримінальне провадження, призначено судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті подружжя.
Тривають слідчо-розшукові заходи для з’ясування усіх обставин події.
У поліції додали, що у ході огляду зафіксовано, що у будинку встановлено газове опалення, а у ванній кімнаті розташоване газове обладнання.
Нагадаємо, У Львові двоє осіб отруїлись чадним газом.