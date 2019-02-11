У Бердичеві подружжя отруїлось чадним газом

"Житель м. Бердичева звернувся увечері до поліції через стурбованість про відсутність зв’язку з 35-річним сином та його 36-річною дружиною. До місця проживання останнього разом із заявником прибули і поліцейські. Близько 21.30 чоловік через вікно заліз до будинку сина та виявив його і невістку у ванній кімнаті без ознак життя", - йдеться у повідомленні.

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Під час огляду місця події було зафіксовано наявність у приміщенні запаху чадного газу. На тілах загиблих також були характерні сліди отруєння ним. Інших видимих тілесних ушкоджень не виявлено.

Розпочато кримінальне провадження, призначено судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті подружжя.

Тривають слідчо-розшукові заходи для з’ясування усіх обставин події.

У поліції додали, що у ході огляду зафіксовано, що у будинку встановлено газове опалення, а у ванній кімнаті розташоване газове обладнання.

Нагадаємо, У Львові двоє осіб отруїлись чадним газом.



