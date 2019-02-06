У Львові двоє осіб отруїлись чадним газом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У Львові двоє осіб отруїлись чадним газом. Про це повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як зазначено в повідомленні, 5 лютого близько 22:30 год. у м. Львові по вул. Збоїща (Шевченківський район), в приватному житловому будинку, отруїлись, ймовірно, чадним газом, 2 особи - 1999 та 1989 року народження. Потерпілих доставлено до Львівської ОКЛ.
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Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, п’ятеро дітей отруїлись на Львівщині.