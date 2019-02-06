Во Львове два человека отравились угарным газом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Во Львове два человека отравились угарным газом. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как говорится в сообщении, 5 февраля около 22:30 ч. в г. Львове по ул. Збоища (Шевченковский район), в частном жилом доме, отравились, вероятно, угарным газом, 2 человека - 1999 и 1989 года рождения. Пострадавшие доставлены во Львовскую ОКБ.
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Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, пятеро детей отравились во Львовской области.