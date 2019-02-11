В Бердичеве супруги отравились угарным газом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Вчера, 10 февраля, в Бердичеве Житомирской области, в собственном доме родственники обнаружили тела мужчины и женщины, которые отравились угарным газом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, передает УНН.
"Житель г. Бердичева обратился вечером в полицию из-за обеспокоенности об отсутствии связи с 35-летним сыном и его 36-летней женой. К месту проживания последнего вместе с заявителем прибыли и полицейские. Около 21.30 мужчина через окно залез в дом сына и обнаружил его и невестку в ванной комнате без признаков жизни", - говорится в сообщении.
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Во время осмотра места происшествия было зафиксировано наличие в помещении запаха угарного газа. На телах погибших также были характерные следы отравления им. Других видимых телесных повреждений не обнаружено.
Начато уголовное производство, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти супругов.
Продолжаются следственно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия.
В полиции добавили, что в ходе осмотра зафиксировано, что в доме установлено газовое отопление, а в ванной комнате расположено газовое оборудование.
Напомним, во Львове два человека отравились угарным газом.