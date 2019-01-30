На Закарпатті родина отруїлась чадним газом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Родина з п’яти членів отруїлась чадним газом і була госпіталізована до реанімації в Берегівському районі Закарпаття. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної ДСНС.
До Берегівської лікарні поступили троє дітей 11-ти, 9-ти та 2-х років, їхня 29-річна мати та 66-річна бабуся – усі п’ятеро з ознаками отруєння чадним газом.
Постраждалі перебувають у реанімаційному відділенні під наглядом лікарів. Стан потерпілих середньої важкості.
Наразі причина отруєння невідома, її встановлюють рятувальники.
Раніше УНН повідомляв, що в Донецькій області у Мар’їнському районі в результаті отруєння чадним газом одна людина загинула та двоє постраждали.