В Закарпатской области семья отравилась угарным газом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Семья из пяти членов отравилась угарным газом и была госпитализирована в реанимацию в Береговском районе Закарпатской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной ГСЧС.
В Береговскую больницу поступили трое детей 11-ти, 9-ти и 2-х лет, их 29-летняя мать и 66-летняя бабушка - все пятеро с признаками отравления угарным газом.
Пострадавшие находятся в реанимационном отделении под наблюдением врачей. Состояние пострадавших средней тяжести.
Сейчас причина отравления неизвестна, ее устанавливают спасатели.
Ранее УНН сообщал, что в Донецкой области в Марьинском районе в результате отравления угарным газом один человек погиб и двое пострадали.