Пара пенсионеров умерла от отравления угарным газом

"Отравление угарным газом. Продолжают регистрировать случаи в Закарпатской (пострадало два человека), Львовской (пострадало четыре человека, погиб 43-летний мужчина, с начала года - пять летальных случаев), Полтавской (пострадал 8-летний мальчик), Тернопольской (погибла пара пенсионеров и 1,5-летний мальчик) областях", - сообщили в ЦОЗ Минздрава.

Напомним, в Бердичеве супруги отравились угарным газом.