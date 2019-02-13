Пара пенсионеров умерла от отравления угарным газом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Украине за неделю с 4 по 10 февраля зарегистрировано еще около десятка отравлений угарным газом, в частности, есть четыре смерти, в том числе пара пенсионеров и 1,5-летний мальчик в Тернопольской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
"Отравление угарным газом. Продолжают регистрировать случаи в Закарпатской (пострадало два человека), Львовской (пострадало четыре человека, погиб 43-летний мужчина, с начала года - пять летальных случаев), Полтавской (пострадал 8-летний мальчик), Тернопольской (погибла пара пенсионеров и 1,5-летний мальчик) областях", - сообщили в ЦОЗ Минздрава.
Напомним, в Бердичеве супруги отравились угарным газом.