Две ученицы отравились угарным газом в школе

"19 февраля, около 11:40, в селе Тейсаров Жидачевского района с жалобами на плохое самочувствие из-за возможного отравления угарным газом в помещении местной школы обратились 2 ученицы в возрасте 11 лет. Одна из пострадавших в удовлетворительном состоянии госпитализирована в Жидачевскую ЦРБ, другая в сопровождении родителей обратилась и в удовлетворительном состоянии была госпитализирована в Стрыйскую городскую больницу", - сообщили в ЛОГА.

Аварийной бригадой ОАО "Львовгаз" временно прекращена подача газа в газовой печки в 6-м классе.

По результатам проверки газоснабжения в других классах нарушений не выявлено, учебный процесс не прекращался.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, во Львовской области с начала года - пять летальных случаев из-за отравления угарным газом .