Две ученицы отравились угарным газом в школе
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 февраля. УНН. Во Львовской области в больницу госпитализировали двух школьниц, которые отравились угарным газом в школьном классе. Об этом сообщили УНН в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
"19 февраля, около 11:40, в селе Тейсаров Жидачевского района с жалобами на плохое самочувствие из-за возможного отравления угарным газом в помещении местной школы обратились 2 ученицы в возрасте 11 лет. Одна из пострадавших в удовлетворительном состоянии госпитализирована в Жидачевскую ЦРБ, другая в сопровождении родителей обратилась и в удовлетворительном состоянии была госпитализирована в Стрыйскую городскую больницу", - сообщили в ЛОГА.
Аварийной бригадой ОАО "Львовгаз" временно прекращена подача газа в газовой печки в 6-м классе.
По результатам проверки газоснабжения в других классах нарушений не выявлено, учебный процесс не прекращался.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, во Львовской области с начала года - пять летальных случаев из-за отравления угарным газом .