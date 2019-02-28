В США госпитализировали более 50 человек из-за утечки хлора
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В штате Алабама (США) из-за утечки хлора на местном предприятии госпитализировано более 50 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал компании BirminghamWaterWorks.
Утечка опасного вещества произошла на предприятии водоснабжения Birmingham Water Works.
Изначально госпитализировали только 14 человек, но позже еще 40 сотрудников направили в больницу из-за предосторожности.
Позже выяснилось, что причиной происшествия стало случайное смешивание натрия гипохлорита (отбеливающее вещество), и сульфата железа, который просочился наружу и остались внутри предприятия.
Согласно заявлению компании, в настоящее время здоровью и жизни работников ничего не угрожает.
Напомним, во Львовской области, 24 февраля, около в 20:10 ч. в квартире многоэтажного жилого дома на ул. Иоанна Крестителя, 1 в Яворове двое детей отравились угарным газом.
Updated statement regarding accident at Shades Mountain Filter Plant today... pic.twitter.com/INygtpEYc1— BirminghamWaterWorks (@BhamWaterWorks) 27 февраля 2019 г.