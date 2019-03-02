В Киевской области 3 человека погибли в результате отравления угарным газом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Киевской области, в селе Матюши Белоцерковского района, в результате отравления угарным газом погибли три человека, один человек госпитализирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).
"2 марта в 1:07 в ГСЧС поступила информация, что в с. Матюши Белоцерковского района в частном жилом доме, предварительно результате отравления угарным газом погибло 3 человека и 1 человек госпитализирован", - говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС.
Спасатели добавляют, что в здании признаков пожара не обнаружено.
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Как сообщал УНН, на Львовщине двое детей отравились угарным газом.