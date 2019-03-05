На Львівщині чадним газом отруїлось троє дітей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 березня. УНН. На Львівщині, у Старому Селі чадним газом отруїлось троє дітей. Про це УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.
"У приватному житловому будинку, що на вулиці Залізничній чадним газом отруїлось три дітей. Діти 2012, 2013 та 2016 років народження",- повідомили у департаменті.
Дітей шпиталізували до лікарні. Обставини інциденту встановлюються.
Нагадаємо, на Київщині, у селі Матюші Білоцерківського району внаслідок отруєння чадним газом загинули троє осіб, одна людина госпіталізована.