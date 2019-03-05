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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 26085 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 117136 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 120530 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122974 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121802 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 06:35 • 117248 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145156 просмотра

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Во Львовской области семь человек отравились угарным газом

Во Львовской области семь человек отравились угарным газом

Киев  •  УНН

 • 10682 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Во Львовской области за минувшие сутки семь человек отравились угарным газом, из них четыре ребенка. Об этом УНН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации. 

"4 марта в 20:20 ч. в м. Орел, по ул. Замарстиновская 107, отравились, вероятно, угарным газом, 2 человека, из них 1 ребенок (2016 рождения), которые в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Львовскую ОКБ и в Львовскую ОДКБ. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 4 марта в 23:51 ч. в м. Орел, по ул. Волчка М., 20 отравилась, вероятно угарным газом, местная жительница 1993 года рождения, который в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Львовскую ОКБ", - сообщили в прес-службе. 

5 марта в 00:28 ч. в с. Старое Село, по ул. Железнодорожная, в частном жилом доме отравились, вероятно, угарным газом, 4 человека, из них 3 ребенка (2012, 2013 и 2016 рождения), которые в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Львовскую ОКБ и в Львовскую ОДКБ.

Обстоятельства происшествий устанавливаются.

Ранее УНН сообщал, что во Львовской области, в Старом Селе угарным газом отравились трое детей.

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