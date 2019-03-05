Во Львовской области семь человек отравились угарным газом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Во Львовской области за минувшие сутки семь человек отравились угарным газом, из них четыре ребенка. Об этом УНН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.
"4 марта в 20:20 ч. в м. Орел, по ул. Замарстиновская 107, отравились, вероятно, угарным газом, 2 человека, из них 1 ребенок (2016 рождения), которые в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Львовскую ОКБ и в Львовскую ОДКБ. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 4 марта в 23:51 ч. в м. Орел, по ул. Волчка М., 20 отравилась, вероятно угарным газом, местная жительница 1993 года рождения, который в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Львовскую ОКБ", - сообщили в прес-службе.
5 марта в 00:28 ч. в с. Старое Село, по ул. Железнодорожная, в частном жилом доме отравились, вероятно, угарным газом, 4 человека, из них 3 ребенка (2012, 2013 и 2016 рождения), которые в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Львовскую ОКБ и в Львовскую ОДКБ.
Обстоятельства происшествий устанавливаются.
Ранее УНН сообщал, что во Львовской области, в Старом Селе угарным газом отравились трое детей.