В Донецкой области отравились угарным газом 5 человек, двое из них дети

20 марта в областной больнице интенсивного лечения в г. Мариуполь был госпитализирован мужчина, 1937 года рождения, с отравлением продуктами горения. В тот же день, в 20:40 поступила информация о госпитализации пятилетней и двухлетнего ребенка в Центральную районную больницу г. Константиновка с диагнозом отравление угарным газом, состояние средней тяжести.

Сегодня, 21 марта, в 06:10 поступило сообщение от сотрудников Кураховской городской больницы о госпитализированных два человека с признаками отравления угарным газом. Состояние госпитализированных - удовлетворительное.

Напомним, во Львовской области за минувшие сутки семь человек отравились угарным газом, из них четыре ребенка.