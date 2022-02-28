На Донеччині окупанти за поточну добу обстріляли щонайменше 9 населених пунктів

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 21433 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 50822 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 65094 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 67619 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 97159 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 153455 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 169477 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 213094 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 200403 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187324 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 89009 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 87000 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 39699 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 79157 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 113390 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 113384 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 79156 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 243897 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 367519 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 623743 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 80956 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 119960 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 145955 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 167271 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 179854 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

На Донеччині окупанти за поточну добу обстріляли щонайменше 9 населених пунктів

На Донеччині окупанти за поточну добу обстріляли щонайменше 9 населених пунктів

Київ • УНН

 • 278615 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Станом на 16:30 поточної доби російські ворожі війська обстріляли щонайменше 9 населених пунктів. Про це у своєму Facebook повідомив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації, передає УНН.

Деталі

Наголошується, що росіяни продовжують обстрілювати мирних жителів Донеччини. За сьогодні станом на 16:30 під удар уже потрапили щонайменше 9 населених пунктів:

  • у Зоряному загинула людина і пошкоджено будинок;
  • у Новомихайлівці пошкоджено 8 будинків, постраждалих немає;
  • Опитне знеструмлено через влучання у високовольтну лінію;
  • Тоненьке, Водяне і Сєверне знеструмлені через обстріл;
  • у Водяному також пошкоджено будинок, постраждалих немає;
  • пошкоджено електропостачання до Верхньоторецького, поблизу селища іде бій;
  • біля Світлодарська прилетіла касета Градів, жертв немає;
  • обстріляно Калинівку, пошкоджено 1 будинок.

“Разом з ДСНС продовжуємо евакуацію мешканців Сартани: вивезли 57 осіб, ще близько 150 виїхали самостійно. Нагадаю, що більшість жителів виїхали ще вчора — близько трьох тисяч”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, зо захисники України збили російський літак, який два дні бомбардував Маріуполь і Сартану. Літак піде на брухт, пілот — на перегній для українського чорнозему.

Додамо

Внаслідок обстрілів окупантів на Донеччині за добу загинули 6 цивільних осіб, 8 поранено.

Українські військові знищили літак російських окупантів, який учора чотири рази обстрілював селище Сартану та Лівобережний район Маріуполя.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Bitcoin
$84,673.40
Золото
$3,162.69
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,867.84