На Донеччині окупанти за поточну добу обстріляли щонайменше 9 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Станом на 16:30 поточної доби російські ворожі війська обстріляли щонайменше 9 населених пунктів. Про це у своєму Facebook повідомив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації, передає УНН.
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Наголошується, що росіяни продовжують обстрілювати мирних жителів Донеччини. За сьогодні станом на 16:30 під удар уже потрапили щонайменше 9 населених пунктів:
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- у Зоряному загинула людина і пошкоджено будинок;
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- у Новомихайлівці пошкоджено 8 будинків, постраждалих немає;
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- Опитне знеструмлено через влучання у високовольтну лінію;
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- Тоненьке, Водяне і Сєверне знеструмлені через обстріл;
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- у Водяному також пошкоджено будинок, постраждалих немає;
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- пошкоджено електропостачання до Верхньоторецького, поблизу селища іде бій;
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- біля Світлодарська прилетіла касета Градів, жертв немає;
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- обстріляно Калинівку, пошкоджено 1 будинок.
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“Разом з ДСНС продовжуємо евакуацію мешканців Сартани: вивезли 57 осіб, ще близько 150 виїхали самостійно. Нагадаю, що більшість жителів виїхали ще вчора — близько трьох тисяч”, - йдеться в повідомленні.
Повідомляється також, зо захисники України збили російський літак, який два дні бомбардував Маріуполь і Сартану. Літак піде на брухт, пілот — на перегній для українського чорнозему.
Додамо
Внаслідок обстрілів окупантів на Донеччині за добу загинули 6 цивільних осіб, 8 поранено.
Українські військові знищили літак російських окупантів, який учора чотири рази обстрілював селище Сартану та Лівобережний район Маріуполя.