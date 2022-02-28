В Донецкой области оккупанты за текущие сутки обстреляли по меньшей мере 9 населенных пунктов

Детали

Отмечается, что россияне продолжают обстреливать мирных жителей Донбасса. За сегодня по состоянию на 16:30 под удар уже попали по меньшей мере 9 населенных пунктов:



в Зоряном погиб человек и поврежден дом;



в Новомихайловке повреждено 8 домов, пострадавших нет;



Опытное обесточено из-за попадания в высоковольтную линию;



Тоненькое, Водяное и Северное обесточены из-за обстрела;



в Водяном также поврежден дом, пострадавших нет;



повреждено электроснабжение до Верхнеторецкого, вблизи поселка идет бой;



У Светлодарска прилетела кассета Градов, жертв нет;



обстреляна Калиновка, повреждено 1 дом.



“Вместе с ГСЧС продолжаем эвакуацию жителей Сартаны: вывезли 57 человек, еще около 150 выехали самостоятельно. Напомню, что большинство жителей уехали еще вчера - около трех тысяч", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что защитники Украины сбили российский самолет, который два дня бомбардировал Мариуполь и Сартану. Самолет пойдет на лом, пилот — на перегной для украинского чернозема.

Добавим

В результате обстрелов оккупантов Донецкой области за сутки погибли 6 гражданских лиц, 8 ранены.

Украинские военные уничтожили самолет российских оккупантов, который вчера четыре раза обстреливал поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя.