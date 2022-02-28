В Донецкой области оккупанты за текущие сутки обстреляли по меньшей мере 9 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. По состоянию на 16:30 текущих суток русские вражеские войска обстреляли по меньшей мере 9 населенных пунктов. Об этом в своем Facebook сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации, передает УНН.
Детали
Отмечается, что россияне продолжают обстреливать мирных жителей Донбасса. За сегодня по состоянию на 16:30 под удар уже попали по меньшей мере 9 населенных пунктов:
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- в Зоряном погиб человек и поврежден дом;
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- в Новомихайловке повреждено 8 домов, пострадавших нет;
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- Опытное обесточено из-за попадания в высоковольтную линию;
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- Тоненькое, Водяное и Северное обесточены из-за обстрела;
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- в Водяном также поврежден дом, пострадавших нет;
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- повреждено электроснабжение до Верхнеторецкого, вблизи поселка идет бой;
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- У Светлодарска прилетела кассета Градов, жертв нет;
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- обстреляна Калиновка, повреждено 1 дом.
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“Вместе с ГСЧС продолжаем эвакуацию жителей Сартаны: вывезли 57 человек, еще около 150 выехали самостоятельно. Напомню, что большинство жителей уехали еще вчера - около трех тысяч", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что защитники Украины сбили российский самолет, который два дня бомбардировал Мариуполь и Сартану. Самолет пойдет на лом, пилот — на перегной для украинского чернозема.
Добавим
В результате обстрелов оккупантов Донецкой области за сутки погибли 6 гражданских лиц, 8 ранены.
Украинские военные уничтожили самолет российских оккупантов, который вчера четыре раза обстреливал поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя.