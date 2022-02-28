Мер Маріуполя: українські військові знищили ще один російський літак
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Українські військові знищили літак російських окупантів, який учора чотири рази обстрілював селище Сартану та Лівобережний район Маріуполя. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, пише УНН з посиланням на інформацію Маріупольської міської ради.
Цитата
“Наші шановні військові — Збройні сили України, Національна гвардія та полк "Азов“ знищили ворожий літак російських окупантів, який учора чотири рази обстрілював селище Сартану та Лівобережний район Маріуполя. Слава нашим захисникам! Слава нашим героям! Слава Україні!” — сказав Бойченко.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що сумарні орієнтовні втрати ворога за чотири попередні доби (24, 25, 26, 27) загарбницької війни Російської Федерації в Україні — знищено 29 літаків, 29 гелікоптерів і 191 танк.