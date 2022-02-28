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Авіація окупантів обстріляла мирне населення селища Сартана на Донеччині

Авіація окупантів обстріляла мирне населення селища Сартана на Донеччині

Київ • УНН

 • 297873 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Селище Сартана на Донеччині обстріляла авіація російських окупантів. Бомби впали на житлові будинки. Про це УНН повідомляє з посиланням на Маріупольську міську раду.

Цитата

"Ранок 28 лютого для тисяч жителів Сартани розпочався черговим навмисним обстрілом з боку російських окупантів. Працювала авіація ворога. Бомби впали на житлові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Мер Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що наразі оцінюються масштаби руйнувань після чергового обстрілу російських окупантів по мирному населенню грецького селища Сартана.

"Армія Росії цілеспрямовано вбиває мирне населення України. Ми ніколи цього не пробачимо і не забудемо", – повідомив Бойченко.

Доповнення

У Маріуполі снаряд влучив у будівлю школи, є постраждалі.

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