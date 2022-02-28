Авиация оккупантов обстреляла мирное население поселка Сартана Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Поселок Сартана в Донецкой области обстреляла авиация российских оккупантов. Бомбы упали на жилые дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Мариупольскую городскую раду.
Цитата
"Утро 28 февраля для тысячи жителей Сартаны началось очередным преднамеренным обстрелом со стороны российских оккупантов. Работала авиация врага. Бомбы упали на жилые дома. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Детали
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что в настоящее время оцениваются масштабы разрушений после очередного обстрела российских оккупантов по мирному населению греческого поселка Сартана.
"Армия России целенаправленно убивает мирное население Украины. Мы никогда этого не простим и не забудем", - сообщил Бойченко.
Дополнения
В Мариуполе снаряд попал в здание школы, есть пострадавшие.