Авиация оккупантов обстреляла мирное население поселка Сартана Донецкой области

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"Утро 28 февраля для тысячи жителей Сартаны началось очередным преднамеренным обстрелом со стороны российских оккупантов. Работала авиация врага. Бомбы упали на жилые дома. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Детали

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что в настоящее время оцениваются масштабы разрушений после очередного обстрела российских оккупантов по мирному населению греческого поселка Сартана.

"Армия России целенаправленно убивает мирное население Украины. Мы никогда этого не простим и не забудем", - сообщил Бойченко.

Дополнения

В Мариуполе снаряд попал в здание школы, есть пострадавшие.



