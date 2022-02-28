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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Вторгнення РФ: за чотири доби орієнтовні втрати окупанта - 29 літаків, 191 танк і 5300 військових

Вторгнення РФ: за чотири доби орієнтовні втрати окупанта - 29 літаків, 191 танк і 5300 військових

Київ • УНН

 • 181117 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Сумарні орієнтовні втрати ворога за чотири попередні доби (24, 25, 26, 27) загарбницької війни Російської Федерації в Україні - знищено 29 літаків, 29 гелікоптерів і 191 танк. Також втрати особового складу - 5300 російських військових. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook, пише УНН.

Деталі

Маляр повідомила, що сумарні орієнтовні втрати ворога з 24.02 по 28.02 станом на 6:00:

• Літаки 29
• Гелікоптери 29
• Танки 191
• Бойові броньовані машини 816
• Гармат 74
• ЗРК БУК 1
• Град 21
• Автомобільна техніка 291
• Цистерни 60
• БпЛА ОТР 3
• Кораблі/катери 2
• Засоби ППО 5
• Особовий склад орієнтовно 5300 (уточнюється)

Вона зазначила, що інформація орієнтовна і може уточнюватися, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою. “Крім того, інформацію ми можемо отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день”, — написала Маляр.

Заступниця голови Міноборони додала, що якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити, у яку саме добу стались ті чи інші втрати.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України.

Українські Національні Новини

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