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Російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще не покидають спроб продовжувати його - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще не покидають спроб продовжувати його - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 177710 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Генерального штабу ЗСУ станом на 6:00 28 лютого щодо російського вторгнення.

Цитата

“Російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що під час повітряно-наступальної операції противник продовжив нанесення вогневого ураження військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони.

Зазначається, що в порушення норм Міжнародного гуманітарного права окупанти підступно нанесли ракетний удар по житлових будинках в містах Житомир та Чернігів.

“Разом з тим, усі спроби російських загарбників щодо досягнення мети військової операції зазнали невдачі. Вдається успішно відбивати атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах, заставляючи ворога відмовлятися від наступу”, — інформує ЗСУ.

Станом на сьогодні, артилерійським вогнем тільки однієї з українських бригад знищено понад 5 колон ворожої техніки та живої сили противника.

"Противник деморалізований та несе великі втрати. Відзначено часті випадки дезертирства та непокори. Ворог зрозумів, що пропаганда і реальність відрізняються. Окупанти нас бояться. Захисники України продовжують утримувати стійку оборону",- наголошується в повідомленні.

Раніше

Сухопутні війська ЗСУ раніше повідомляли, що 28 лютого російські окупанти продовжили спроби прорвати оборону Києва.

Доповнення

Війська окупантів зазнали значних втрат. Росія втратила у війні з Україною 4500 осіб — вони поранені та вбиті.

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