Російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще не покидають спроб продовжувати його - Генштаб ЗСУ

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Генерального штабу ЗСУ станом на 6:00 28 лютого щодо російського вторгнення.