Російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще не покидають спроб продовжувати його - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Генерального штабу ЗСУ станом на 6:00 28 лютого щодо російського вторгнення.
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“Російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що під час повітряно-наступальної операції противник продовжив нанесення вогневого ураження військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони.
Зазначається, що в порушення норм Міжнародного гуманітарного права окупанти підступно нанесли ракетний удар по житлових будинках в містах Житомир та Чернігів.
“Разом з тим, усі спроби російських загарбників щодо досягнення мети військової операції зазнали невдачі. Вдається успішно відбивати атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах, заставляючи ворога відмовлятися від наступу”, — інформує ЗСУ.
Станом на сьогодні, артилерійським вогнем тільки однієї з українських бригад знищено понад 5 колон ворожої техніки та живої сили противника.
"Противник деморалізований та несе великі втрати. Відзначено часті випадки дезертирства та непокори. Ворог зрозумів, що пропаганда і реальність відрізняються. Окупанти нас бояться. Захисники України продовжують утримувати стійку оборону",- наголошується в повідомленні.
Раніше
Сухопутні війська ЗСУ раніше повідомляли, що 28 лютого російські окупанти продовжили спроби прорвати оборону Києва.
Доповнення
Війська окупантів зазнали значних втрат. Росія втратила у війні з Україною 4500 осіб — вони поранені та вбиті.