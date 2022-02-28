Втрати окупантів у війні з Україною: 1500 вбиті і 3000 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Війська окупантів зазнали значних збитків. Росія втратила у війні з Україною 4500 осіб — вони поранені та вбиті. Повідомив радник керівника офісу президента України Олексій Арестович. Про це інформує УНН з посиланням на його заяву.
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“Втрати противника в особовому складі склали близько 4500 осіб убитими і пораненими. Це десь 1500 убитими і 3000 пораненими, за нашими попередніми оцінками”, — уточнив Арестович.
Він зазначив, що російські війська зазнали значних втрат військової техніки.
“Знищено і пошкоджено літаків 27 одиниць, дані уточнюються після нічних нальотів, вертольотів — 26, танків — близько 150, БТР та БМП — понад 700, гармат близько 50, один ЗРК „Бук“, чотири РСЗВ-21 „Град“, 60 цистерн, два БПЛА оперативно-тактичного рівня, кораблі та катери — 2 одиниці”, — повідомив чиновник.
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