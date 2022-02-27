Окупанти хочуть використати жителів Херсона живим щитом для захоплення українських міст

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 29489 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 59966 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 73013 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 75489 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 104053 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 156933 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 171881 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 213509 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 200724 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187539 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 94768 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 19185 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 52654 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 93733 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 132227 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 132278 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 93778 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 250919 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 374029 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 629728 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 84274 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 123009 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 148806 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 169936 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 182387 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Окупанти хочуть використати жителів Херсона живим щитом для захоплення українських міст

Окупанти хочуть використати жителів Херсона живим щитом для захоплення українських міст

Київ • УНН

 • 458783 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Російські окупанти хочуть використати жителів Херсона живим щитом для захоплення українських міст. Про це повідомила Херсонська обласна державна адміністрація, інформує УНН.

Деталі

Російські окупанти, які заволоділи українською військовою формою, під виглядом сил ТрО планують в найближчі дні організувати “евакуацію” жителів Херсона.

Вони хочуть зібрати мирних жителів у свої автобуси та відправити до Києва. Разом із цими автобусами буде їхати ворожа техніка.

Цитата

“Просимо не виходити на „евакуації“. Влада, ЗСУ, тероборона, правоохоронці не планують їх проводити. Нагадуємо, що евакуацію населення здійснює винятково місцева влада! Не ведіться на фейки та провокації, довіряйте лише офіційним джерелам інформації”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Російські окупанти захопили пологове відділення у Ворзелі та прикриваються жінками та дітьми.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$84,673.40
Золото
$3,162.69
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.24
Ethereum
$1,867.84