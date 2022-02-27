Окупанти хочуть використати жителів Херсона живим щитом для захоплення українських міст
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Російські окупанти хочуть використати жителів Херсона живим щитом для захоплення українських міст. Про це повідомила Херсонська обласна державна адміністрація, інформує УНН.
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Російські окупанти, які заволоділи українською військовою формою, під виглядом сил ТрО планують в найближчі дні організувати “евакуацію” жителів Херсона.
Вони хочуть зібрати мирних жителів у свої автобуси та відправити до Києва. Разом із цими автобусами буде їхати ворожа техніка.
Цитата
“Просимо не виходити на „евакуації“. Влада, ЗСУ, тероборона, правоохоронці не планують їх проводити. Нагадуємо, що евакуацію населення здійснює винятково місцева влада! Не ведіться на фейки та провокації, довіряйте лише офіційним джерелам інформації”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
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