Оккупанты хотят использовать жителей Херсона живым щитом для захвата украинских городов

Детали

Российские оккупанты, которые завладели украинской военной формой, под видом сил ТрО планируют в ближайшие дни организовать “эвакуацию” жителей Херсона.

Они хотят собрать мирных жителей в свои автобусы и отправить в Киев. Вместе с этими автобусами будет ехать вражеская техника.

Цитата

“Просим не выходить на „эвакуации“. Власти, ВСУ, тероборона, правоохранители не планируют их проводить. Напоминаем, что эвакуацию населения осуществляет исключительно местная власть! Не ведитесь на фейки и провокации, доверяйте только официальным источникам информации”, — говорится в сообщении.

Напомним

Российские оккупанты захватили родильное отделение в Ворзеле и прикрываются женщинами и детьми.